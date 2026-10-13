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Под Владимиром до смерти избили девушку и бросили тело в лесу

Под Владимиром до смерти избили девушку и бросили тело в лесу

Во Владимирской области мать с двумя дочерями и парень, по версии следствия, до смерти избили 21-летнюю девушку, обрили ей голову и вывезли тело в лес.

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