Петербургских водителей предупредили о третьем этапе ремонта на Литейном мосту

Второй этап ремонтных работ на Литейном мосту Петербурга подходит к концу. Как автомобилисты смогут двигаться дальше? Свыше 3,3 тысяч квадратных метров нового асфальта выложили дорожные катки по средним полосам Литейного моста Северной столицы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии