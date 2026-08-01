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Петербургских водителей предупредили о третьем этапе ремонта на Литейном мосту

Петербургских водителей предупредили о третьем этапе ремонта на Литейном мосту

Второй этап ремонтных работ на Литейном мосту Петербурга подходит к концу. Как автомобилисты смогут двигаться дальше? Свыше 3,3 тысяч квадратных метров нового асфальта выложили дорожные катки по средним полосам Литейного моста Северной столицы.

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