Таксист из Краснодара обманывал пенсионеров в Крыму и Севастополе

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв - РИА Новости Крым. В Севастополе задержан 40-летний таксист из Краснодара, который несколько раз приезжал на полуостров по поручению мошенников, чтобы обманом похищать деньги у пожилых граждан.
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