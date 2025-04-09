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Житель Омской области получил 11 лет за сбор средств на дроны для террористов

Житель Омской области получил 11 лет за сбор средств на дроны для террористов

Суд в Омской области приговорил 26-летнего жителя Большеуковского района к 11 годам лишения свободы за публичные призывы к финансированию запрещенной в России террористической организации «Русский добровольческий корпус» (РДК) и к сбору средств на дроны для нее.

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