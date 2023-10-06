Тренер Назаров – о сделке по Серебрякову: «Сможет побороться за Кубок Гагарина»

Он уверен, что для него переход в СКА станет новым этапом. Российский хоккейный тренер Андрей Назаров оценил сделку «Адмирала» с петербургским СКА, в результате которой в состав армейцев перешёл вратарь Никита Серебряков.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии