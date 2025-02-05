В карельских поселках шокированы грабительскими счетами за мусор

Жители поселков Кутижма и Виллагора Пряжинского района впервые за пять последних лет получи счета за вывоз мусора и были неприятно удивлены Текст: Алина Гапеева Фото: Екатерина Юнтунен, Светлана Киброева Золотой мусор «Карельский экологический оператор» (ООО «КЭО») прислал своим абонентам ….