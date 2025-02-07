Раскрыты траты россиян на отдых весной

Самым бюджетным направлением для поездок весной 2025 года оказалась Казань, а самым дорогим — Сочи. Траты россиян на отдых раскрыли сервисы «Купибилет» и «Авито Путешествия», данные исследования есть у «Ленты.
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