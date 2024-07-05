7 причин головной боли 

Телеканал «Доктор» побеседовал с кандидатом медицинских наук, неврологом Татьяной Виноградовой. Метеочувствительность Многие годы велись споры о том, существует ли метеозависимость, и кто эти люди, которые лучше любых барометров предсказывают изменение погоды за два дня до начала магнитной бури.
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