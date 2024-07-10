Украинские спецслужбы планировали подорвать трех высокопоставленных военных в Москве

Все организаторы и соучастники операции, в том числе иностранные граждане, объявлены в розыск ФСБ предотвратила попытку украинских спецслужб подорвать трех высокопоставленных российских офицеров в Москве, сообщает ведомство.
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