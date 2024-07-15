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Луховицкий колледж представил возможности обучения в аграрной сфере

Луховицкий колледж представил возможности обучения в аграрной сфере

Приемная кампания продолжается в Луховицком аграрно-промышленном техникуме. Учебное заведение участвует в федеральном проекте «Профессионалитет» и готовит специалистов по профессиям сельскохозяйственного профиля.

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