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  • Umukusum Shtanchaeva
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  • Оливия Никтова
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  • Lehanaizhe
    Кто из родителей, имея возможность для золотого пенделя, не сделает это?Непо-беби: кто эт...

Непо-беби: кто это такие и почему их все ненавидят

Непо-беби: кто это такие и почему их все ненавидят

Пользователи недавно обнаружили, что почти все современные звезды — дети известных родителей. фото: кадр из фильма «После нашей эры», 2013Что такое «непо-беби»? «Непо-беби» — это термин состоящий из двух английских слов, сокращенного nepotism (кумовство) и baby (ребенок) и означающий детей знаменитостей, которые получили работу и известность благодаря своей фамилии или родственным связям.

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Комментарии
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Misha Glusch
ну а шо им в сантехники идти?
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14 час.
Валерий Шаронов
...ууу как у них... хорошо что у нас такого нет.....
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12 час.
L
Lehanaizhe
Кто из родителей, имея возможность для золотого пенделя, не сделает это?
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7 час.

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