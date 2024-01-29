Непо-беби: кто это такие и почему их все ненавидят

Пользователи недавно обнаружили, что почти все современные звезды — дети известных родителей. фото: кадр из фильма «После нашей эры», 2013Что такое «непо-беби»? «Непо-беби» — это термин состоящий из двух английских слов, сокращенного nepotism (кумовство) и baby (ребенок) и означающий детей знаменитостей, которые получили работу и известность благодаря своей фамилии или родственным связям.