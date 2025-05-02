Планы на побег: где украинская элита готовит себе «запасные аэродромы»

Наступление мира на Украине неминуемо также, как смена времен года. Рано или поздно он придет. Но не всем в Незалежной это будет в радость, потому что прочный мир для тех, кто живет войной и зарабатывает на ней — это повод для отчаяния.
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