Медвежий угол
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Медвежий угол

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Свежие комментарии

  • Сергей Тюрин
    Однако, майдан головного мозга болесть заразная. С кем, как говориться  поведёшься. Хiхлы вон утверждают, что Христос...Америка выиграла ...
  • Павел Смирнов
    Англосаксы были, есть и долго еще будут, нет не соперниками, а настоящими врагами России.Америка выиграла ...
  • Mikhail Stepanov
    Безграмотный , напыщенный идиот!Америка выиграла ...

Америка выиграла все: Трамп назначил США главным победителем Второй мировой

Америка выиграла все: Трамп назначил США главным победителем Второй мировой

БлокнотРУ Президент США решил переписать историю. Американский президент Дональд Трамп снова привлек внимание публики своими смелыми историческими заявлениями.

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Комментарии
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MS
Mikhail Stepanov
Безграмотный , напыщенный идиот!
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50 мин.
ПС
Павел Смирнов
Англосаксы были, есть и долго еще будут, нет не соперниками, а настоящими врагами России.
Ответить
46 мин.
Сергей Тюрин
Однако, майдан головного мозга болесть заразная. С кем, как говориться  поведёшься. Хiхлы вон утверждают, что Христос украинец. Потому, что Галилея, это не местность в районе реки Иордан, а Галиция😀 И Чингисхан тоже, утверждают щенэвсэрлы вукраiнец.  А Колумб справжный хохiл из Коломыї. Ну больные люди. Вот и Трамп, похоже сильно заболел.
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11 мин.
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