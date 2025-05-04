БлокнотРУ Президент США решил переписать историю. Американский президент Дональд Трамп снова привлек внимание публики своими смелыми историческими заявлениями.
Америка выиграла все: Трамп назначил США главным победителем Второй мировой
Комментарии
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MS
Mikhail Stepanov
Безграмотный , напыщенный идиот!
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50 мин.
ПС
Павел Смирнов
Англосаксы были, есть и долго еще будут, нет не соперниками, а настоящими врагами России.
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46 мин.
Сергей Тюрин
Однако, майдан головного мозга болесть заразная. С кем, как говориться поведёшься. Хiхлы вон утверждают, что Христос украинец. Потому, что Галилея, это не местность в районе реки Иордан, а Галиция😀 И Чингисхан тоже, утверждают щенэвсэрлы вукраiнец. А Колумб справжный хохiл из Коломыї. Ну больные люди. Вот и Трамп, похоже сильно заболел.
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11 мин.
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