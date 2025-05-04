Англосаксы были, есть и долго еще будут, нет не соперниками, а настоящими врагами России.

Сергей Тюрин

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