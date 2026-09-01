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Путин прибыл в конгресс-центр "Ырыс Ордо" на саммите ШОС

Путин прибыл в конгресс-центр "Ырыс Ордо" на саммите ШОС

Петр Ковалев/ТАСС Президент РФ Владимир путин прибыл в конгресс-центр "Ырыс Ордо" в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества в столице Киргизии Бишкеке.

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