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Клинцевич рассказал, какими силами может пойти в атаку на Украину Польша

Клинцевич рассказал, какими силами может пойти в атаку на Украину Польша

Варшава всячески готовится к вторжению на Украину. Не факт, что польские власти не решаться действовать самостоятельно даже после того, как на последнем саммите НАТО было отклонено их предложение по размещению на украинской территории миротворцев.

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