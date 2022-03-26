Клинцевич рассказал, какими силами может пойти в атаку на Украину Польша

Варшава всячески готовится к вторжению на Украину. Не факт, что польские власти не решаться действовать самостоятельно даже после того, как на последнем саммите НАТО было отклонено их предложение по размещению на украинской территории миротворцев.
Варшава всячески готовится к вторжению на Украину. Не факт, что польские власти не решаться действовать самостоятельно даже после того, как на последнем саммите НАТО было отклонено их предложение по размещению на украинской территории миротворцев.
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