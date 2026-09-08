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Женщина погибла, четыре человека получили ранения при атаках на Брянскую область

Женщина погибла, четыре человека получили ранения при атаках на Брянскую область

В результате атак украинской армии на Брянскую область женщина погибла, ещё четыре человека получили ранения.

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