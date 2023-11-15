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Консул в Мексике Иващенко призвал помочь пожилой обманутой семьей россиянке

Консул в Мексике Иващенко призвал помочь пожилой обманутой семьей россиянке

Консул России в Мексике Александр Иващенко заявил, что сотрудники дипломатического ведомства в Мехико при содействии соотечественников отправили в Москву 73-летнюю Валентину Котову – ее оставили перебравшиеся в США члены семьи.

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