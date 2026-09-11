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Мошенники подделывают голоса учителей для обмана родителей школьников

Мошенники подделывают голоса учителей для обмана родителей школьников

ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет Мошенники начали взламывать аккаунты педагогов, чтобы после рассылать в родительских чатах сообщения о якобы срочных сборах денег.

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