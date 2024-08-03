На фоне ожидания ударов по Израилю, США перебросили в Катар стелс-бомбардировщики B-2 Spirit, способные нести ядерное оружие.
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На фоне ожидания ударов по Израилю, США перебросили в Катар стелс-бомбардировщики B-2 Spirit, способные нести ядерное оружие.
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