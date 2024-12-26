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В Крыму пройдут масштабные учения территориальной обороны

В Крыму пройдут масштабные учения территориальной обороны

Масштабные учения подразделений территориальной обороны «Барс-Крым» пройдут 27 декабря в Черноморском районе Крыма, сообщил 26 декабря глава республики Сергей Аксёнов в программе «Серьезный разговор» в прямом эфире на канале «Крым 24».

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