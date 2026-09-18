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Десять медведей гуляли у жилых домов города в Хакасии

Десять медведей гуляли у жилых домов города в Хакасии

Zuma/TASS По меньшей мере десять медведей заметили за ночь в городе Абаза в Хакасии. Двух из них ликвидировали, сообщил 18 сентября замглавы региона Дмитрий Бучечник.

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