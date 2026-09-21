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Спички - не игрушка

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Мерц назвал результат ХДС на выборах в Мекленбурге − Передней Померании катастрофой

Мерц назвал результат ХДС на выборах в Мекленбурге − Передней Померании катастрофой

Канцлер Германии Фридрих Мерц назвал результат возглавляемой им партии ХДС на выборах в парламент федеральной земли Мекленбург − Передняя Померания катастрофой.

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