Новые правила игры: почему анализ крипторынка больше не сводится к графикам цен

Криптовалютный рынок переживает глубокую трансформацию. Если раньше основную роль играли частные инвесторы и краткосрочные ценовые колебания, то сегодня все большее влияние оказывают институциональные участники.
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