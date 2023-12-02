Идея о том, что Ельцин завербован и работает на США не раз высказывалась, однако от неё всегда отмахивались.
Как ЦРУ вербовали Ельцина
Комментарии
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Регина Толстоброва
Он продался сам и без вербовки.настолько все ненавидел советское.
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15 час.
Владимир Соловьев
ПЕрвым был "журналист", бравший у Ельцина интервью в больнице после понижения Горбачёвым Ельцина до уровня министра строительства.
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15 час.
ТАМАРА СНЕЖКО
Предатель и падла!
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14 час.
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