Это базовый минимум: как работает комплексная защита абонентов «Ростелекома» от кибермошенничества

«Ростелеком» подвел итоги работы сервиса антифишинга «Безопасный интернет». С декабря 2025 года встроенная система защиты, которая автоматически подключена у всех абонентов домашнего и мобильного интернета, предотвратила свыше 5 млн попыток перехода на вредоносные ресурсы.