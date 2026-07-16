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Пункт-А

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Это базовый минимум: как работает комплексная защита абонентов «Ростелекома» от кибермошенничества

Это базовый минимум: как работает комплексная защита абонентов «Ростелекома» от кибермошенничества

«Ростелеком» подвел итоги работы сервиса антифишинга «Безопасный интернет». С декабря 2025 года встроенная система защиты, которая автоматически подключена у всех абонентов домашнего и мобильного интернета, предотвратила свыше 5 млн попыток перехода на вредоносные ресурсы.

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