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Царьград

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АТОР: в прошлом году туристы больше всего платили за туры в Арктику

АТОР: в прошлом году туристы больше всего платили за туры в Арктику

Жители России активнее всего платили за путешествия к вечным льдам АрктикиВ Ассоциации туроператоров России (АТОР) рассказали о самых дорогостоящих туристических направлениях ушедшего года.

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