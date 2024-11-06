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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Халил Раунтри поставил в рамку комплект формы, в котором дрался с Алексом Перейрой

Халил Раунтри поставил в рамку комплект формы, в котором дрался с Алексом Перейрой

На турнире UFC 307 Алекс Перейра победил Халила Раунтри техническим нокаутом в четвертом раунде. 97 ударов в голову и нокаут только от бокового в корпус.

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