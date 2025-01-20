В Шлиссельбурге за 560 миллионов построят оздоровительный комплекс

Работы выполнят за два года В Кировском районе Ленинградской области на строительство оздоровительного комплекса с двумя бассейнами и тренажерным залом в Шлиссельбурге из бюджета выделят 560 миллионов рублей.
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