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Царьград

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В России запретили 81 иностранное издание в ответ на зарубежные санкции

В России запретили 81 иностранное издание в ответ на зарубежные санкции

Генеральный прокурор Игорь Краснов объявил о запрете 81 иностранного издания в России в ответ на зарубежные ограничения, введённые против отечественных СМИ.

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