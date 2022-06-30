При обстрелах ЛНР со стороны Украины 29 июня погибли 3 человека

Три человека погибли за сутки при обстрелах Луганской Народной Республики со стороны Украины. Это следует из сводки, опубликованной в Теlеgrаm представительством республики в Совместном центре контроля и координации вопросов прекращения огня.
Три человека погибли за сутки при обстрелах Луганской Народной Республики со стороны Украины. Это следует из сводки, опубликованной в Теlеgrаm представительством республики в Совместном центре контроля и координации вопросов прекращения огня.
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