В Мелитополе началась выдача денежной помощи многодетным семьям

В Мелитополе началась выдача денежной помощи многодетным семьям

Для получения материальной помощи необходимо иметь паспорт с мелитопольской пропиской и необходимые документы, подтверждающие социальный статус.

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