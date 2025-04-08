РБК: "Ростех" предложил давать срок до 10 лет за блок на негатив

Госкорпорация "Ростех" предложила ввести уголовную ответственность за так называемый блок на негатив, когда администраторы Telegram-канала или СМИ требуют от известных личностей взятку за нераспространение негативных сведений о них.
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