Вызывали такси? А приехал Дед Мороз: в Краснодаре водитель радует своих клиентов подарками и атмосферой

Водитель такси решил использовать эту идею, чтобы создать праздничное настроение у своих пассажиров. В Краснодарском крае водитель такси перевоплотился в Деда Мороза, чтобы поднять настроение своим пассажирам.
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