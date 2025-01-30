Глава МИД Канады предупредила США об ответных мерах в случае ввода тарифов

Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли на встрече с госсекретарем США Марко Рубио предупредила об ответных мерах со стороны Оттавы, если с 1 февраля Вашингтон введет тарифы, обещанные американским лидером Дональдом Трампом, передает радиокомпания CBC.
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