Глава МИД Канады предупредила США об ответных мерах в случае ввода тарифов

Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли на встрече с госсекретарем США Марко Рубио предупредила об ответных мерах со стороны Оттавы, если с 1 февраля Вашингтон введет тарифы, обещанные американским лидером Дональдом Трампом, передает радиокомпания CBC.