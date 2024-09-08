Первые баллистические ракеты "Фау-2" упали на Лондон 80 лет назад

Однажды во время Второй мировой войны в Лондоне началась необъяснимая вспышка якобы хлопков газа. Чуть позже пришлось признать, что это не газ, а новый тип оружия - немецкая баллистическая ракета "Фау-2", от которой невозможно было защититься в те годы.