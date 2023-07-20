Звуки смерти или пара слов об ударных волнах

Автор: Александр Грибоедов Вы находите звуки соседской дрели невыносимыми? Или вас заметно трясло от мощных битов на концерте и казалось, что громче уже некуда? Поверьте, это все цветы, потому что звук может быть не только "раздражающим" громким, но и "разрушительным" громким.
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