Тухель может исключить Лукаку из состава «Челси» в матче с «Ливерпулем» после интервью игрока

Нападающий «Челси» Ромелу Лукаку может не сыграть в матче чемпионата Англии против «Ливерпуля». По информации Goal, главный тренер лондонцев Томас Тухель рассматривает вариант, при котором бельгиец не попадает в заявку команду на предстоящую игру.