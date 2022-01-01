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Тухель может исключить Лукаку из состава «Челси» в матче с «Ливерпулем» после интервью игрока

Нападающий «Челси» Ромелу Лукаку может не сыграть в матче чемпионата Англии против «Ливерпуля». По информации Goal, главный тренер лондонцев Томас Тухель рассматривает вариант, при котором бельгиец не попадает в заявку команду на предстоящую игру.

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