Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз не отменит энергетические санкции против России до прекращения конфликта на Украине.
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