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  • Nikolay Zakharov
    Рыжий наворовал столько,что не один КамАЗ в натуралку нагрузить придется.Раз жизнь не вечна,ему и его отпрыскам хватит.Заберите Чубайса ...
  • николай лебедев
    Все правильно-кто воспитал, туда и уехал.Заберите Чубайса ...
  • николай лебедев
    Там их скорее всего к рулю не допустят, а то еще Израиль развалят, а было бы неплохо дать этим "прихватизаторам" пору...Заберите Чубайса ...

Политолог Бредихин: противостояние между двумя «элитными группировками» в США может привести страну к гражданской войне

Министр финансов Соединенных Штатов Джаннет Йеллен считает, что угрозу дефолта в стране приближает неспособность республиканцев и демократов договорится между собой.

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