В проекте застройки жилого комплекса на улице Нормандия-Неман не нашли недостатков

Ранее журналист «Рабочего пути» уже писала о перспективах развития этого района. Директор компании «Гарант-жилье» Кирилл Ошеров отмечал, что жилая зона не будет пересекаться с территорией, где расположен мемориальный комплекс «Дулаг 126», посвященный памяти 45 тысяч советских граждан, погибших в концентрационном лагере.