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В Ростовской области ввели график временного отключения электроэнергии

В Ростовской области ввели график временного отключения электроэнергии

ПАО «Россети Юг» заявили, что в Ростовской области будут временно отключать электричество. Это было сделано по требованию филиала АО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистем Ростовской области и Республики Калмыкия» (Ростовское РДУ).

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