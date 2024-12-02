Безуглая обвинила Зеленского в работе на Россию

Назначение возглавляющего оперативную группировку войск «Харьков» новым командующим Сухопутными войсками ВСУ Михаила Драпатого, командира 95 отдельной десантно-штурмовой бригады Олега Апостола, участвующего в «курской операции», заместителем главнокомандующего ВСУ, а командира 93-й бригады Павла Палиса — заместителем главы Офиса президента, нардеп Марьяна Безуглая назвала «спланированной российской операцией».
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