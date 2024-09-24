Василий Артемьев: Предсказать, кто станет суперниндзя, невозможно!

Ведущий рассказал о секретах популярности телепроекта В преддверии нового сезона развлекательного шоу «Суперниндзя» на телеканале СТС в Ярославле при большом стечении публики прошла церемония открытия 36-метровой полосы труднопреодолимых препятствий.
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