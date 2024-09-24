Отопление дали в 1 415 домов Омска, заявил мэр Шелест. Всего на территории отгородка 5770 домов. Отопительный сезон официально стартовал вчера.
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Отопление дали в 1 415 домов Омска, заявил мэр Шелест. Всего на территории отгородка 5770 домов. Отопительный сезон официально стартовал вчера.