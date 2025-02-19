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Политолог: Трамп поставит Киев перед фактом, придя к согласию с Россией

Политолог: Трамп поставит Киев перед фактом, придя к согласию с Россией

Кандидат политических наук профессор Академии труда и социальных отношений Павел Фельдман в беседе с RT отметил, что Дональд Трамп хочет урегулировать украинский кризис в диалоге между двумя ядерными сверхдержавами, а после достижения согласия поставить Киев перед фактом.

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