Политолог: Трамп поставит Киев перед фактом, придя к согласию с Россией

Кандидат политических наук профессор Академии труда и социальных отношений Павел Фельдман в беседе с RT отметил, что Дональд Трамп хочет урегулировать украинский кризис в диалоге между двумя ядерными сверхдержавами, а после достижения согласия поставить Киев перед фактом.
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