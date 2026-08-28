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Аргументы недели

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В России будут запущены сети 5G

В России будут запущены сети 5G

Министерство цифрового развития подготовило предложение для Государственной комиссии по радиочастотам (ГКРЧ), которое позволит операторам «большой четвёрки» начать развёртывание сетей пятого поколения без проведения дорогостоящих аукционов.

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