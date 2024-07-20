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Задержан подросток, распыливший перцовку в лица мужчины и ребенка в Петербурге

В Санкт-Петербурге сотрудники правоохранительных органов задержали подростка, распылившего содержимое перцового баллончика в лицо мужчины и ребенка, сообщила в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

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