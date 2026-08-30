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Тульские новости

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В Ефремовском районе благоустроят территорию рядом со спортплощадкой

В Ефремовском районе благоустроят территорию рядом со спортплощадкой

Администрация Ефремовского района проводит аукцион среди подрядчиков для благоустройства территории вокруг спортивной площадки, расположенной в селе Шилово Ефремовского района рядом с МКОУ «СШ №16».

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