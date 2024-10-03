В ГД предложили обязать работодателей оплачивать сотрудникам проезд на работу

Группа депутатов ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким внесет в ГД законопроект, который обяжет работодателей обеспечивать проезд своих работников до работы и обратно, если у них нет возможности воспользоваться общественным транспортом.
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