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Лавров: спецоперация ВС РФ на Украине сорвала опасную биологическую программу США

Лавров: спецоперация ВС РФ на Украине сорвала опасную биологическую программу США

MFA Russia/Globallookpress.com Спецоперация Вооруженных сил России по демилитаризации Украины нарушила опасную биологическую программу, которую реализовывал Пентагон в восточноевропейской стране, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

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