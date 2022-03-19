Лавров: спецоперация ВС РФ на Украине сорвала опасную биологическую программу США

MFA Russia/Globallookpress.com Спецоперация Вооруженных сил России по демилитаризации Украины нарушила опасную биологическую программу, которую реализовывал Пентагон в восточноевропейской стране, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
MFA Russia/Globallookpress.com Спецоперация Вооруженных сил России по демилитаризации Украины нарушила опасную биологическую программу, которую реализовывал Пентагон в восточноевропейской стране, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
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